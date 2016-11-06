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Ramazan Karahan;

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Ramazan Karahan;
Alemdar mahallesinden Hacı Bektaşlar kabilesinden merhum Hacı Bektaş Karahan'ın torunu, İsmail ve Havva Karahan ailesinin torunu, Fehmi, Erdal, Bektaş,   Şenay, Nazmiye ve Hacer Karahan kardeşlerin abileri,   Mehmet ve İsmail Karahan Kardeşlerin babası,  AEL'den emekli Hüseyin, Gazi, Ali, Ekrem, Hasan, Avukat Halil İbrahim, Elbistan Devlet Hastanesi Personeli Mustafa, Polis memuru Güngör, Öğretmen Rıfat Karahan'ın amcası oğlu, emekli Başkomiser Hacı Bektaş Karahan'ın yeğeni, Ramazan Karahan vefat etmiştir. 
Kuran-ı Kerim'i Afşin Kale Mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.
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MEHMET GÜNEŞ [tedaş] 2 ay önce

MERHUM RAMAZAN KARAHAN EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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Kemal GÖTÜRLER 2 ay önce

ALLAHIM rahmet eylesin tüm eş dost ve akrabalarına taziye dileklerinde bulunuyorum

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Rüsdem Demireğen rusya 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun sevenler başa sagolun

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nusret aslan 2 ay önce

Allah ramet etsin mekani cennet olsun

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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Eminçifliklimuğla 2 ay önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun

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Ali kaan yılmaz 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet eylesin

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lütfiye yılmaz 1 ay önce

Acıyı kederi Bıraktı Bu Dünyada Dualarımızla Cennet Yüzü Görmeyi Nasip Etsin Yüce ALLAH,ım Merhuma, Acınızı Paylaşıyoruz Gözyaşlarımızla Başınız Sağolsun.
YILMAZ AİLESİ.

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