Ramazan Karahan;
06 Kasım 2016 Pazar 21:19
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06 Kasım 2016 Pazar 21:19
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ALLAHIM rahmet eylesin tüm eş dost ve akrabalarına taziye dileklerinde bulunuyorum
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun sevenler başa sagolun
Allah ramet etsin mekani cennet olsun
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya
Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet eylesin
Acıyı kederi Bıraktı Bu Dünyada Dualarımızla Cennet Yüzü Görmeyi Nasip Etsin Yüce ALLAH,ım Merhuma, Acınızı Paylaşıyoruz Gözyaşlarımızla Başınız Sağolsun.
YILMAZ AİLESİ.
MERHUM RAMAZAN KARAHAN EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.