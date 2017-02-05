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Ramazan Hurman 58 yașında

Pinarbașı mahallesinden Halit-merhume Emine Hurman ailesinin oğlu

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Ramazan Hurman 58 yașında
Pinarbașı mahallesinden Halit-merhume Emine Hurman ailesinin oğlu, sanayi esnaflarından Hacı Hurman, Nacla, Naile, Kadir ve Yasemin kardeșlerin kardeși, Fatih Karahan, Ahmet Kayran ve merhum Durdu Kaya'nın kayınbiraderi, Melek Hurman'ın eși, Hacı Veli, Emine, Ebru ve Mehmet Hurman kardeșlerin babası, Ramazan Hurman, vefat etmiștir.
Cenazesi, 5 Șubat 2017 Pazar günü ikindi namazına müteakip Pinarbașı Camiinden alınarak Pınarbașı Mezarlıĝına defnedilecektir.
Kur'an'ı Pınarbașı Mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 545 895 20 25 oğlu Hacı Veli,
0 535 441 94 39 kardeşi Yasin Hurman.
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