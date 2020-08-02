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Ramazan Çolak 63 yaşında

Ramazan Çolak 63 yaşında
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Izgın mahallesi Osmanbaler Kabilesinden merhum Ali Çolak'ın oğlu, Pazar esnaflarından Teber, Memur Site Camii imamı Erol, Recep, Şahmender, Nedim ve Erdal Çolak kardeşlerim kardeşi, Ferdi ve Gökhan kardeşlerin babası, Ramazan Çolak 02 Ağustos 2020 Pazar günü vefat etmiştir.
Kuran-ı Kerim'i Izgın mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar
0 538 307 89 47 kardeşi Erol Çolak
0 541 605 94 40 oğlu Gökhan Çolak

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Haydar Selcuk 4 gün önce

Allah cc rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesinin Başısağolsun

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Sait anteplioglu 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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AKİF SELÇUK (İSTANBUL) 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah sabırlar diliyorum

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Çetin Saykın Almanya 4 gün önce

Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.

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Ali Akarsu Istanbul 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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SEMİH SEZER 4 gün önce

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET,SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM

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Hacı Durdu CEHİZ 4 gün önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Fatih Görür 4 gün önce

Merhuma Allahüteâlâ'dan rahmet ve mağfiret Erol hocam nezdinde tüm yakınlarına baş sağlığı ve merhamet diliyorum. Mefhumunun ruhu şad mekanı cennet olsun. İnşaAllah

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