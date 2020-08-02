Ramazan Çolak 63 yaşında
02 Ağustos 2020 Pazar 16:39
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah sabırlar diliyorum
Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim
MERHUMA ALLAHTAN RAHMET,SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Merhuma Allahüteâlâ'dan rahmet ve mağfiret Erol hocam nezdinde tüm yakınlarına baş sağlığı ve merhamet diliyorum. Mefhumunun ruhu şad mekanı cennet olsun. İnşaAllah
Allah cc rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesinin Başısağolsun