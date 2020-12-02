İncecik mahallesinden merhum Ali Bozkurt oğlu, Yusuf, Halil Tahsin, Hulusi, Mustafa kardeşlerin abisi, Tuncay, Sümeyye ve Gonca kardeşlerin babası, Musa ve Ramazan Körler kardeşlerin yeğeni Kahraman ve Hasan Bozkurt kardeşlerin amcaoğlu Ramazan Bozkurt vefat etmiştir.
Yusuf Bozkurt 0545 533 58 54
Mustafa Bozkurt 0543 388 00 59
Oğlu Tuncay Bozkurt 0546 247 66 16
Ramazan Bozkurt 49 yaşında
02 Aralık 2020 Çarşamba 09:30
İncecik mahallesinden merhum Ali Bozkurt oğlu, Yusuf, Halil Tahsin, Hulusi, Mustafa kardeşlerin abisi, Tuncay, Sümeyye ve Gonca kardeşlerin babası, Musa ve Ramazan Körler kardeşlerin yeğeni Kahraman ve Hasan Bozkurt kardeşlerin amcaoğlu Ramazan Bozkurt vefat etmiştir.
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