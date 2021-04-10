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Ramazan Arıkan 62 yaşında

Ramazan Arıkan 62 yaşında
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Ramazan Arıkan 62 yaşında 

İğde mahallesinden Mustafa ve Adile Arıkan ailesinin oğlu, Mustafa, Harun, Hasan, Abdurrahman, Mamoş, Beytullah, Yusuf, Adile ve Günay kardeşlerin babası, Fevzi, Hacı, Mehmet, Ahmet, Merhum Abdo, Kudret, Güldane, Meryem ve Emine kardeşlerin kardeşi, Halil Havan ve Turgar Fedakar'ın Kayınbabası, Kepçe operatörlüğün emekli Ramazan Arıkan vefat etmiştir.

Cenazesi 11 nisan 2021 pazar günü İğde Mahallesinde Cenaze namazı Kılınarak aile mezarlıgına defnedilecektir. 

Taziyesi kendi hanesindesir. 

Taziye için telefonlar

0543 729 02 79 oğlu Abdurrahman 

0538 465 57 71 oğlu Beytullah

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