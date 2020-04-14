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Rahime Yıldız 88 yaşında

Rahime Yıldız 88 yaşında
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Nurhak ilçesinden merhum Mehmet ve merhume Leyli Solak ailesinin kızı, Hıdır Yıldız’ın eşi, CHP Nurhak Belediye Meclisi Üyesi ve Elbistanspor eski teknik direktörü Turabi, Lütfiye ve Şerife Yıldız kardeşlerin annesi, Ahmet, Hüseyin, Durdu, Cuma, Mustafa, Lütfü ve Gürsel ile merhumlar Yusuf ve Ali Solak kardeşlerin kız kardeşi, Mehmet Yıldız ile merhum Ali Yayıcı’nın kayınvalidesi Rahime Solak, bir süredir muzdarip olduğu hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir. Cenazesi, Nurhak ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde defnedilmiştir.
Taziye için telefon:
0535 226 4821 oğlu Turabi Yıldız.

 


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Rahime Yıldız 88 Yaşında
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