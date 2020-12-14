Rahime Tunçaslan 76 yaşında,

Çatova mahallesinden merhum Ahmet Tunçaslan'ın hanımı, Cuma ve Hatice Yıldırım ailesinin kızı, Ebubekir, İrfan ve Metin Tunçaslan ile Emine Aksu ve Hatice Karaca kardeşlerin annesi, Şevket Aksu ve Hulusi Karaca'nın kayınvalidesi Rahime Tunçaslan 13 Aralık 2020 pazar günü vefat etmiştir.

Taziye için telefonlar :

0 538 021 45 03 oğlu Ebubekir

0 545 371 75 05 oğlu İrfan