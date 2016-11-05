Taşburun Mahallesinden İsmail Öztürk'ün eşi, TKİ personeli Alibağ, Sıttık, Sedat, Mesut ve TSK personeli Mehmet Öztürk kardeşlerin annesi, Mehmet Öztürk'ün yengesi, merhum Mehmet Ali Poyraz, kasap Şükrettin Aydın ve Samittin Kaya'nın kayınvalidesi Rahime Öztürk, 85 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi 6 Kasım 2016 Pazar günü defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Ceyhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Nehir Konakları (KASKİ karşısı) oğlu Alibağ Öztürk'ün hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar; oğlu Alibağ Öztürk: 0 545 826 45 46, oğlu Mesut Öztürk: 0 544 579 47 62.
Allah mekanını cennet eylesin