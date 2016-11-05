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Rahime Öztürk 85 yaşında

Taşburun Mahallesinden İsmail Öztürk'ün eşi

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Rahime Öztürk 85 yaşında

Taşburun Mahallesinden İsmail Öztürk'ün eşi, TKİ personeli Alibağ, Sıttık, Sedat, Mesut ve TSK personeli Mehmet Öztürk kardeşlerin annesi, Mehmet Öztürk'ün yengesi, merhum Mehmet Ali Poyraz, kasap Şükrettin Aydın ve Samittin Kaya'nın kayınvalidesi Rahime Öztürk, 85 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi 6 Kasım 2016 Pazar günü defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Ceyhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Nehir Konakları (KASKİ karşısı) oğlu Alibağ Öztürk'ün hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar; oğlu Alibağ Öztürk: 0 545 826 45 46, oğlu Mesut Öztürk: 0 544 579 47 62.

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Ahmet sungur 2 ay önce

Allah mekanını cennet eylesin

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hamdi olgun 2 ay önce

Merhumeye Allahtan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun.

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mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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Hüseyin BALOĞLU-ANKARA 2 ay önce

Rahime Teyzeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı Cennet olsun

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Atilla müftüoğlu 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun..sedat abi ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum

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Nihat aytaç 2 ay önce

Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun

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Ergün yildiz 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin mekani cennet olsun tüm yakinlarinin basi sagolsun. Ergün yildiz. stuttgart..

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Muhammed Sönmez 2 ay önce

Merhumeye Allahtan rahmet,yakınlarına baş sağlığı diliyorum

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