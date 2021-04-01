Rabia Taş 87 yaşında

Kışla mahallesinden merhum Hüseyin Taş'ın eşi, merhum Musa, Mehmet, Mevlüt, Hüseyin, Seher, Ayten, Şehriban kardeşlerinin annesi ,merhum Cuma Bostan Taş’ın yengesi, Ömer Irmak, Mehmet Çiftlikli'nin kayınvalidesi, Rabia Taş vefat etmiştir. Cenazesi 01 Nisan 2021 öğle namazından sonra Kışla mahallesine defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Esentepe mahallesi İkiz Kuleler apartmanında okunacaktır.
Taziye telefonları:
Oğlu Mehmet Taş 0546 572 55 59
Oğlu Mevlüt Taş 0541 421 22 89
Oğlu Hüseyin Taş 0541 371 85 38