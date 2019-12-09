Akbayır mahallesinden Ömer ve Elif Diler ailesinin kızı, Akören mahallesinden Ahmet ve Fatma Sönmez ailesinin gelini, Hacı Ahmet Sönmez’in eşi, Mükremin, Mehmet, İlhan, Ayşe, Gül ve Hülya kardeşlerin anneleri, Kadir Mıhçı, Ömer Yıldırım ve İrfan Kebapçı bacanakların kayınvalidesi Rabia Sönmez, 8 Aralık 2019 Pazar günü vefat ermiştir. Cenazesi, 9 Aralık Pazartesi günü öğle namazına müteakip Akören mahallesinde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, barakalar mevkii kendi hanesinde okunacaktır.
0536 467 1210 oğlu Mükremin
0542 220 9987 oğlu Mehmet
0537 381 7946 oğlu İlhan.
Rabia Sönmez 75 yaşında
Rabia Sönmez 75 yaşında
09 Aralık 2019 Pazartesi 10:30
Akbayır mahallesinden Ömer ve Elif Diler ailesinin kızı, Akören mahallesinden Ahmet ve Fatma Sönmez ailesinin gelini, Hacı Ahmet Sönmez’in eşi, Mükremin, Mehmet, İlhan, Ayşe, Gül ve Hülya kardeşlerin anneleri, Kadir Mıhçı, Ömer Yıldırım ve İrfan Kebapçı bacanakların kayınvalidesi Rabia Sönmez, 8 Aralık 2019 Pazar günü vefat ermiştir. Cenazesi, 9 Aralık Pazartesi günü öğle namazına müteakip Akören mahallesinde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, barakalar mevkii kendi hanesinde okunacaktır.