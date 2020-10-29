Kızılcaoba mahallesinden merhum Cuma ve Ayşe Güllü Şirin ailesinin kızı, merhum Faruk Sanrı'nın eşi, Filiz, Atilla, Şule ve Hacı Mehmet kardeşlerin annesi, Sadettin Özkan ve Bilal Balcı bacanakların kayınvalidesi, Rabia Sanrı vefat etmiştir.
Taziyesi, oğlu Hacı Mehmet Sanrı'nın evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
Damadı Sadettin Özkan: 0 544 731 09 80
Damadı Bilal Balcı: 0 543 389 81 15
Oğlu Hacı Mehmet Sanrı:0 542 636 87 14
Rabia Sanrı 73 yaşında
29 Ekim 2020 Perşembe 09:41
Kızılcaoba mahallesinden merhum Cuma ve Ayşe Güllü Şirin ailesinin kızı, merhum Faruk Sanrı'nın eşi, Filiz, Atilla, Şule ve Hacı Mehmet kardeşlerin annesi, Sadettin Özkan ve Bilal Balcı bacanakların kayınvalidesi, Rabia Sanrı vefat etmiştir.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun