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Rabia Sanrı 73 yaşında

Rabia Sanrı 73 yaşında
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 Kızılcaoba mahallesinden merhum Cuma ve Ayşe Güllü Şirin ailesinin kızı, merhum Faruk Sanrı'nın eşi, Filiz, Atilla, Şule ve Hacı Mehmet kardeşlerin annesi, Sadettin Özkan ve Bilal Balcı bacanakların kayınvalidesi, Rabia Sanrı vefat etmiştir.


Taziyesi, oğlu Hacı Mehmet Sanrı'nın evinde okunacaktır.  
Taziye için telefonlar
Damadı Sadettin Özkan: 0 544 731 09 80 
Damadı Bilal Balcı: 0 543 389 81 15 
Oğlu Hacı Mehmet Sanrı:0 542 636 87 14


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Rabia Sanrı 73 Yaşında
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Adem Kancı 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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SERMET KIRAL 6 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH

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Çetin Saykın Almanya 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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DERVİŞ DOĞAN 5 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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