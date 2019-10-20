Rabia Erdoğan 71 yaşında

Güblüce Mahallesi’nden olup Kızılcaoba Mahallesi’nde oturan Fatma ve Ali Öztürk ailesinin kızı Mehmet Erdoğan’ın gelini, merhum Mustafa (gözlük) Erdoğan’ın eşi, Mehmet, Yalçın, Mesut, Hüsniye, Ali ve Fadime kardeşlerin annesi Rabia Erdoğan vefat etmiştir. Cenazesi, 21 Ekim Pazartesi günü, öğle namazını müteakip Pınarbaşı Cami’inde cenaze namazı kılınarak Pınarbaşı Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kızılcaoba Mahallesi eski askerlik şubesi üst tarafındaki hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0542 352 8390 oğlu Mehmet
0544 413 6501 oğlu Ali.