Halis Yinanç ve Şerife Yinanç’ın oğlu, Ordinaryüs Prof. Dr. Mükrimin Halil Yinanç’ın manevi oğlu, Münteha Kerimoğlu ve Müyesser Yenel’in kardeşi Meral Çolakoğlu, Şükran Tümerdem ve Tacettin Yinanç’ın abileri, Günfet, Barçın ve Berna’nın babaları, Dilara, Burcu ve Sedef’in dedeleri, Güner Yinanç’ın eşi, Türk Tarih Kurumu eski üyesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi eski öğretim üyesi, Gazi Üniversitesi İİB Fakültesi Uluslararası İlişkiler eski bölüm başkanı, Mesleki Eğitim Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Refet Yinanç, vefat etmiştir. Cenazesi, 18 Haziran Salı günü Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık binası önünde saat 11.00’de yapılacak törenin ardından Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazını takiben Mamak, Samsun yolu üzerindeki Ortaköy mezarlığına defnedilecektir.
Prof. Dr. Refet Yinanç 80 yaşında
Prof. Dr. Refet Yinanç 80 yaşında
17 Haziran 2019 Pazartesi 15:02
Halis Yinanç ve Şerife Yinanç’ın oğlu, Ordinaryüs Prof. Dr. Mükrimin Halil Yinanç’ın manevi oğlu, Münteha Kerimoğlu ve Müyesser Yenel’in kardeşi Meral Çolakoğlu, Şükran Tümerdem ve Tacettin Yinanç’ın abileri, Günfet, Barçın ve Berna’nın babaları, Dilara, Burcu ve Sedef’in dedeleri, Güner Yinanç’ın eşi, Türk Tarih Kurumu eski üyesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi eski öğretim üyesi, Gazi Üniversitesi İİB Fakültesi Uluslararası İlişkiler eski bölüm başkanı, Mesleki Eğitim Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Refet Yinanç, vefat etmiştir. Cenazesi, 18 Haziran Salı günü Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık binası önünde saat 11.00’de yapılacak törenin ardından Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazını takiben Mamak, Samsun yolu üzerindeki Ortaköy mezarlığına defnedilecektir.
Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
ALLAH rahmet eylesin mekanı CENNET olsun ailesinin sevenlerinin başı sağ olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.Tüm Aile ve yakınların Başı sağolsun.