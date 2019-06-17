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Prof. Dr. Refet Yinanç 80 yaşında

Prof. Dr. Refet Yinanç 80 yaşında

Prof. Dr. Refet Yinanç 80 yaşında

Halis Yinanç ve Şerife Yinanç’ın oğlu, Ordinaryüs Prof. Dr. Mükrimin Halil Yinanç’ın manevi oğlu, Münteha Kerimoğlu ve Müyesser Yenel’in kardeşi Meral Çolakoğlu, Şükran Tümerdem ve Tacettin Yinanç’ın abileri, Günfet, Barçın ve Berna’nın babaları, Dilara, Burcu ve Sedef’in dedeleri, Güner Yinanç’ın eşi, Türk Tarih Kurumu eski üyesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi eski öğretim üyesi, Gazi Üniversitesi İİB Fakültesi Uluslararası İlişkiler eski bölüm başkanı, Mesleki Eğitim Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Refet Yinanç, vefat etmiştir. Cenazesi, 18 Haziran Salı günü Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık binası önünde saat 11.00’de yapılacak törenin ardından Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazını takiben Mamak, Samsun yolu üzerindeki Ortaköy mezarlığına defnedilecektir.

 

 


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Mehmet Özkan / İst 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.Tüm Aile ve yakınların Başı sağolsun.

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Bahittin Saykın ALMANYA 7 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Süleyman kaya 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Kamil Yinanç 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Tahsin Kul 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Furkan KÖKSAL 5 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı CENNET olsun ailesinin sevenlerinin başı sağ olsun

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