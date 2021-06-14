Paşa Taş 79 yaşında

Aslen Ekinözü Kürtül mahallesi'nden olup uzun yıllardır Elbistan'da oturan, merhum Aşık Ali, merhum Murtaza, merhum Süleyman, merhum Güllü Ateş ve Mehmet Taş'ın kardeşi, Şaban, İrfan, Hacer, İbrahim, Yusuf ve Yasin Taş' ın babası, Gülizar Taş'ın eşi, merhum Salih, Fevzi, Mehmet, Adem, Sıttık Taş' ın eniştesi, Ahmet Arıcı'nın bacanağı, Paşa Usta namı ile tanınan Paşa taş vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazından sonra Hocazade Camii'nde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Hocazade mezarlığı yanında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonları

0505 575 65 56 : Şaban Taş (Oğlu)

0543 776 06 46 : İbrahim Paşaoğlu(Oğlu)

0543 260 83 29 : Yusuf Taş (Oğlu)