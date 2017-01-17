Paşa (İsmail) Yılmaz 90 yaşında

Çatova mahallesinden merhum Ali ve Emine Yılmaz'ın oğlu, merhum Mevlüt Ahmet Yılmaz'ın kardeşi, Aliye Emine Yılmaz'ın eşi, Adnan, AEL personeli Abdülaziz, Ali, İsmail, Mustafa, Bedri, Selver, Hacer, Emine ve Seriye Yılmaz'ın amcaları, Adnan Yılmaz'ın babası, Paşa namı ile anılan Paşa (İsmail) Yılmaz, 17 Ocak 2017 günü vefat etmiştir.
Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ulu Camiinde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mah. Tepebaşı Caddesi Yıldız Sokak No: 4’te (Mis Pide Fırını yanı) kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0 544 233 73 89 oğlu,
0 536 414 04 02 yeğeni Abdülaziz.