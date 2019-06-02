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Pakize Güzelöz 85 yaşında

Pakize Güzelöz 85 yaşında

Pakize Güzelöz 85 yaşında
 

Aslen Güneşli Mahallesi’nden terzi Ali Efendi’nin kızı, merhum Nuri Güzelöz’ün eşi, Fatih, Veysel, Makbule, Nuran, Ali, Cevdet ve Mehmet Güzelöz kardeşlerin annesi, merhum Oğuz Öncel ve Mennus Günal’ın kayınvalidesi Pakize Güzelöz, 85 yaşında vefat etmiştir. Merhumenin cenazesi, 3 Haziran 2019 Pazartesi günü Tepebaşı Yeni Cami’inde öğle namazına müteakip namazı kılınarak Tepebaşı Mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi Devgross market karşısındaki Sağlam Evler A Blok’taki hanelerinde okunacaktır.

 

Taziye için telefonlar:

 

0545 521 6524 oğlu Fatih

0505 355 4346 oğlu Veysel

0542 206 6593 oğlu Ali

0537 980 8531 oğlu Cevdet

0505 913 0165 oğlu Mehmet.

 

 

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