Özgür Yeşilbaş 42 yaşında

Kızılcaoba Mahallesinden merhum Yaşar ve Hamiyet Yeşilbaş’ın oğlu, Öznur Uzan’ın abisi, Mehtap Yeşilbaş’ın eşi, Hamiyet ve Yaşar Celil kardeşlerin babası, merhum Ümit Ketizmen ve Yaşar Ketizmen’in damadı, Cuma Ketizmen’in eniştesi, Gazi, Abdullah ve Ali Yeleğen, Aysel Çatalbaş ve Ayşe Sürücü kardeşlerin yeğeni, Sabri, Hüseyin, Zabıta Memet Yeşilbaş, Güllü Nayır, merhume Güler Kümesöğüt’ün yeğeni, sanayi esnaflarından Baba, Ali, Zafer Çatalbaş’ın teyze çocukları Özgür Yeşilbaş vefat etmiştir. Cenazesi 20 Şubat Cumartesi günü öğle namazına müteakip Gariplik Caminde kılınıp Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kızılcaoba Mahallesi Tuncay Sokak Güzeloba Apartmanında kendi evinde okunacaktır.



Taziye için telefonlar:

0537 652 8309 amcası Mehmet Yeşilbaş

0542 734 5687 teyze oğlu Baba Çatalbaş

0535 544 2671 Ali Çatalbaş

0543 534 4308 Zafer Çatalbaş.