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Oya Günalmış 38 yaşında,

Oya Günalmış 38 yaşında,
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Kızılcaoba mahallesinden Hacı Mustafa Günalmış'ın eşi, Malap mahallesinden Yusuf ve Fatma Daş ailesinin kızı, Buse, Sude ve Yusuf Günalmış kardeşlerin annesi, Yaşar Günalmış'ın kayınvalidesi, Oya Günalmış elim bir olay neticesinde vefat etmiştir.

Cenazesi 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü Malap mahallesinde aile mezarlığına defnedilmiştir.

Kur’an-ı ve Taziyesi kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar :

0 544 260 62 77 Eşi Hacı Mustafa

0 541 413 45 70 Ali İhsan Günalmış

 


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Oya Günalmış 38 Yaşında
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3 hafta önce

neden ölmüş acaba.Allah rahmet eylesin

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ADA 3 hafta önce

Yazık çokda gençmiş elim bir olay ne acaba ?

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sultan pamuk 3 hafta önce

inanamıyorum yaaa,,güzel ablam topraklar seni incitmesin

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Hamza Topsakal 3 hafta önce

Merhum oya kızımıza Allahdan rahmet eşine evlatlarına kardeşlerine damadına ve günalmış ailesine muhterem arkadaşım ali ihsan nezdinde baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

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Fatma metin 3 hafta önce

Canım ablam benim,topraklar incitmesin seni.Yüce Rabbim mekanını cennet eylesin .Ailene sabırlar versin Rabbim,ablam senin acın unutulmaz .

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Hülya 3 hafta önce

Canım oyam güzel meleğim...burda senin ölüm haberini görmekte varmış kaderde...topraklar incitmesin seni canım oyammm mekanın cennet olsun.

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Mevlüt ÇANAK 3 hafta önce

ALLAH tahsiratını affetsin İnşaAllah!Mekanı cennet olsun!

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Serhan Ç. 3 hafta önce

Allah mekanını cennet eylesin yakınlarına sabırlar versin. Yanlarında olamasak da ailesi ile aynı acıyı derinden hissediyor ve paylaşıyoruz. Allah rahmetini eksik etmesin inşAllah...

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