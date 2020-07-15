Oya Günalmış 38 yaşında,

Kızılcaoba mahallesinden Hacı Mustafa Günalmış'ın eşi, Malap mahallesinden Yusuf ve Fatma Daş ailesinin kızı, Buse, Sude ve Yusuf Günalmış kardeşlerin annesi, Yaşar Günalmış'ın kayınvalidesi, Oya Günalmış elim bir olay neticesinde vefat etmiştir.
Cenazesi 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü Malap mahallesinde aile mezarlığına defnedilmiştir.
Kur’an-ı ve Taziyesi kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar :
0 544 260 62 77 Eşi Hacı Mustafa
0 541 413 45 70 Ali İhsan Günalmış
neden ölmüş acaba.Allah rahmet eylesin