Karagöz Mahallesinden olup Yeşilyurt Mahallesi TOKİ Konutlarında ikamet eden Güllü Ünal'ın eşi, Mevlüt, Cuma, Galip ve Mehmet Ünal ile Dudu Kızılay’ın babaları, Kadir Kızılay'ın kayınbabaları, Mehmet, Nevzat ve Şaban Ünal'ın kardeşleri, Osman Ünal, 77 yaşında vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mah. TOKİ Küme Evleri Toplu Konut İdaresi Sitesi KG 2-8 Blok No: 8 İç Kapı No: 6’da kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 507 239 19 00 oğlu Cuma Ünal, 0 541 373 91 98 oğlu Mevlüt Ünal, 0 545 834 51 70 oğlu Cuma Ünal.