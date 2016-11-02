Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Osman Ünal 77 yaşında

Karagöz Mahallesinden olup Yeşilyurt Mahallesi TOKİ Konutlarında ikamet eden Güllü Ünal'ın eşi,

Bu haber kez okundu.

Osman Ünal 77 yaşında

Karagöz Mahallesinden olup Yeşilyurt Mahallesi TOKİ Konutlarında ikamet eden Güllü Ünal'ın eşi, Mevlüt, Cuma, Galip ve Mehmet Ünal ile Dudu Kızılay’ın babaları, Kadir Kızılay'ın kayınbabaları, Mehmet, Nevzat ve Şaban Ünal'ın kardeşleri, Osman Ünal, 77 yaşında vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mah. TOKİ Küme Evleri Toplu Konut İdaresi Sitesi KG 2-8 Blok No: 8 İç Kapı No: 6’da kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 507 239 19 00 oğlu Cuma Ünal, 0 541 373 91 98 oğlu Mevlüt Ünal, 0 545 834 51 70 oğlu Cuma Ünal.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM OSMAN ÜNAL AMCAYA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM AKRABA VE HISIMLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
EKREM Taksim 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner27

banner29