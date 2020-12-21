Merhum Mehmet ve Şerife Şahin’in oğlu, Hasankendi köyünden Mehmet Şahin’in kardeşi Hatice Şahin’in eşi, sanayi esnafından Mürsel Şahin, Mehmet Şahin, Fatih Şahin, Murat Şahin, Mustafa Şahin, Yüksel Kurtoğlu, Nursel Doğanay, Nurten Gül’ün kardeşlerin babası Osman Şahin vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazına müteakip 22 Aralık 2020 Salı günü Gariplik camiinden alınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonları:
Mursel Şahin oğlu: 0541 845 15 91
Mehmet Şahin:0541 298 25 23
Mustafa Şahin:0542 298 25 23
Fatih Şahin:0505 229 23 04