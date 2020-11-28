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Osman Korkmaz 72 yaşında

Osman Korkmaz 72 yaşında
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Tepebaşı mahallesinden Hacı Mehmet ve Sehernaz Korkmaz ailesinin oğlu, Mahmut Korkmaz, Ayşe Aloğlu ve merhum Nermin Özkara kardeşlerin kardeşi, Tekin, Mehmet, Rafet ve Soner Korkmaz, ile Ayfer Kıral ve Ayten Gündoğan  kardeşlerin babası, Yusuf Kıral ve Hacı Gündoğan'ın kayınbabası Osman Korkmaz 28 Kasım 2020 Cumartesi günü vefat etmiştir.
Taziyesi Tepebaşı mahallesi kendi hanesindedir.
Taziye için telefonlar :
0 546 542 02 42 Tekin Korkmaz
0 543 823 33 02 Soner Korkmaz
0 543 539 09 49 Mehmet Korkmaz


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Anahtar Kelimeler:
Osman Korkmaz 72 Yaşında
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İrfan YILMAZ- İstanbul 2 saat önce

Merhuma ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Adem Kancı 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hayati ist 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mehmet. Demir. İst 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yaklnlarlna sablrlar diliyorum

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M.korkmaz 2 saat önce

Biricik kardeşim, ağabeyim Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Allah'ım het türlü tahsiratini af etsin. Huzur ve nurlar içinde yat. Tüm ailem fertlerinin ve hatır sayar dostlarının başı sağolsun.

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İbrahim üstün 2 saat önce

Yüce Rabbim merhameti ile muamele eylesin.mekanı cennet kabri nur ruhu şaad olsun.Rabbim yakınlarına SABIR VERSİN.

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Hamdi olgun 2 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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