Osman Korkmaz 72 yaşında

Tepebaşı mahallesinden Hacı Mehmet ve Sehernaz Korkmaz ailesinin oğlu, Mahmut Korkmaz, Ayşe Aloğlu ve merhum Nermin Özkara kardeşlerin kardeşi, Tekin, Mehmet, Rafet ve Soner Korkmaz, ile Ayfer Kıral ve Ayten Gündoğan kardeşlerin babası, Yusuf Kıral ve Hacı Gündoğan'ın kayınbabası Osman Korkmaz 28 Kasım 2020 Cumartesi günü vefat etmiştir.

Taziyesi Tepebaşı mahallesi kendi hanesindedir.

Taziye için telefonlar :

0 546 542 02 42 Tekin Korkmaz

0 543 823 33 02 Soner Korkmaz

0 543 539 09 49 Mehmet Korkmaz