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Osman Kılınç 86 yaşında

Osman Kılınç 86 yaşında

Osman Kılınç 86 yaşında
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Alemdar Mahallesi'nden, merhum Halil Kılınç'ın oğlu, Celal, Ramazan ve İsmail Kılınç kardeşlerin ağabeyi, Selami ve Mehmet Kılıç'ın babası (Kabak)Osman Kılınç vefat etmiştir. Cenazesi, 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü ikindi namazından sonra Elbistan Ulu Camii'nde namazı kılınarak, Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, sanayi yolu, Eldelek Caddesi üzerinde okunacaktır. 

Taziye için telefon:
0544 456 4673 oğlu Selami


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RUŞEN KİLİNC 3 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet ruhu şad olsun kardeşim sizlerinde basınız sağ olsun

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Bilal sönmez 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun

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İrfan MERT 3 hafta önce

Allah cc rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağ olsun komşum iyi bir insandı rabbim razi olsun

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Zeynep Ankara 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Çetin Saykın Almanya 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekānı cennet olsun.

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Hüseyin önat 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
. sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun.

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Yılmaz kalkan 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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