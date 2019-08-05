Osman Kılınç 86 yaşında

Alemdar Mahallesi'nden, merhum Halil Kılınç'ın oğlu, Celal, Ramazan ve İsmail Kılınç kardeşlerin ağabeyi, Selami ve Mehmet Kılıç'ın babası (Kabak)Osman Kılınç vefat etmiştir. Cenazesi, 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü ikindi namazından sonra Elbistan Ulu Camii'nde namazı kılınarak, Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, sanayi yolu, Eldelek Caddesi üzerinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0544 456 4673 oğlu Selami
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet ruhu şad olsun kardeşim sizlerinde basınız sağ olsun