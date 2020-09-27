Osman Karalar 80 yaşında

Kızılcaoba Mahallesinden merhum Mustafa-Emine Karalar ailesinin oğulları. Merhum Şekerci Tayyip Çeliksert'in damadı. İhsan, Faik, Doğan Karalar'ın kardeşleri. Meriç,Çetin,Mehmet,Ahmet, Mehtap,Tayyip ve Özdemir Karalar kardeşlerin babaları. Samittin İlik ve Sabri Özpolat bacanakların kayınbabası Osman Karalar, 27 Eylül Pazar gecesi vefat etmiştir. Cenazesi bugün (Pazar) ikindi namazına müteakip Gariplik camiinde kılınarak, Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0545 829 35 08 Oğlu Çetin
0544 419 57 72 Oğlu Mehmet
0542 253 46 46 Oğlu Ahmet
0544 259 67 53 Oğlu Tayyip
0543 304 95 75 Oğlu Özdemir