Osman Eren

Alemdar mahallesinden solaklar kabilesinden merhum Muharrem ve Emine Eren’in oğlu, merhum Mehmet( Keleş) ve TEK’ten emekli Ümmet Eren’in abileri, TKİ’den emekli Ahmet Eren ve TEK’ten emekli merhum Ali Eren ile Miyase, Bediha, İsminaz ve Songül Eren in babaları, Cebrail Eren, Cevat Akbulut ve Cihan Akdeniz in kayınbabaları Osman Eren vefat etmiştir. Cenazesi Alemdar mahallesinde ikindi namazından sonra Alemdar mezarlığına defnedilecektir. Taziyesi defin yerinde kabul edilecektir.

Taziye telefonları:

Oğlu Ahmet Eren 552 307 23 97

Eniştesi Cevat Akbulut 0530 551 58 46

Eniştesi Cebrail Eren 536 795 67 32