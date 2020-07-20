Osman Er 67 yaşında,

Karaelbistan mahallesinden Hüseyin ve Fatma Er ailesinin oğlu, Yapraklı mahallesinden Abdullah Yılmaz'ın damadı, Mehmet, Battal, Halil, Ali, Halim ve İsrafil Er kardeşlerin kardeşi, Hacı, Beytullah, Mikail, Adem, Mehmet, Mustafa, Hasan, Recep Elif ve Fadime kardeşlerin babası, Abdullah Kebabcı ve Bahtiyar'ın kayınbabası, Osman Er 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunmuştur.

Taziye için telefon :

0 539 877 30 25 oğlu Beytullah