Karaelbistan mahallesinden Hüseyin ve Fatma Er ailesinin oğlu, Yapraklı mahallesinden Abdullah Yılmaz'ın damadı, Mehmet, Battal, Halil, Ali, Halim ve İsrafil Er kardeşlerin kardeşi, Hacı, Beytullah, Mikail, Adem, Mehmet, Mustafa, Hasan, Recep Elif ve Fadime kardeşlerin babası, Abdullah Kebabcı ve Bahtiyar'ın kayınbabası, Osman Er 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunmuştur.
Taziye için telefon :
0 539 877 30 25 oğlu Beytullah
Osman Er 67 yaşında,
20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:52
Karaelbistan mahallesinden Hüseyin ve Fatma Er ailesinin oğlu, Yapraklı mahallesinden Abdullah Yılmaz'ın damadı, Mehmet, Battal, Halil, Ali, Halim ve İsrafil Er kardeşlerin kardeşi, Hacı, Beytullah, Mikail, Adem, Mehmet, Mustafa, Hasan, Recep Elif ve Fadime kardeşlerin babası, Abdullah Kebabcı ve Bahtiyar'ın kayınbabası, Osman Er 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Başınız sağolsun
ALLAH RAHAT EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN TÜM AİLESİNİN BAŞI SAĞ OLSUN ER AİLESİNE SABIRLAR VERSİN METANET VERSİN
Merhuma Allah'tan Rahmet,yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun