banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Osman Er 67 yaşında,

Osman Er 67 yaşında,
banner17
banner43

Karaelbistan mahallesinden Hüseyin ve Fatma Er ailesinin oğlu, Yapraklı mahallesinden Abdullah Yılmaz'ın damadı, Mehmet, Battal, Halil, Ali, Halim ve İsrafil Er kardeşlerin kardeşi, Hacı, Beytullah, Mikail, Adem, Mehmet, Mustafa, Hasan, Recep Elif ve Fadime kardeşlerin babası, Abdullah Kebabcı ve Bahtiyar'ın kayınbabası, Osman Er 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunmuştur.
Taziye için telefon :
0 539 877 30 25 oğlu Beytullah 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Osman Er 67 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yılmaz kalkan 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
OSMAN ŞAHİN İZMİR 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Emine Saykin Almanya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Başınız sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
NECDET DEGIRMENCIOGLU. 2 hafta önce

ALLAH RAHAT EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN TÜM AİLESİNİN BAŞI SAĞ OLSUN ER AİLESİNE SABIRLAR VERSİN METANET VERSİN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hacı Durdu CEHİZ 2 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet,yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
HÜSEYİN ÖNAT 2 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar