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Osman Çankaya 71 yaşında

Osman Çankaya 71 yaşında
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Ekinözü ilçesi, Öztürk mahallesinden Mehmet ve Esme Çankaya ailesinin oğlu, D.Mehmet Yaşar'ın damadı, Bayram Çankaya'nın  kardeşi, Mehmet, Cuma, Osman, Gülbahar, Özlem, Huri ve Mehmet Çankaya kardeşlerin babası, Fazlı Maral, merhum D.Mehmet Yardımcı ve Mehmet Yılmaz'ın kayınbabası, EÜAŞ'den emekli Osman Çankaya 7 Ağustos 2020 Cuma günü vefat etmiştir.
Taziye için telefonlar:
0 541 429 07 71 oğlu Mehmet
0 544 579 11 35 oğlu  Cuma

Yerel Manşetler
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Anahtar Kelimeler:
Osman Çankaya 71 Yaşında
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Hamdi olgun 8 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 6 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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DERVİŞ DOĞAN 5 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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ADEM KANCI 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Geylani 7 saat önce

Ekinözümüzün önde gelen sözü dinlenen her zaman toplum adına hayırlı işler yapmış ulu çınarımız kıymetli büyüğümüz osman dayıma yüce ALLAH'TAN RAHMET yakınlarına başsağlığı dilerim..Kabrin nur mekanın cennet olsun inşAllah güzel yürekli insan topraklar incitmesin

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Yılmaz kalkan 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Sabit Yinanç 3 saat önce

Merhuma Cenabı Allah tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim mekânı cennet olsun

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