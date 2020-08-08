Osman Çankaya 71 yaşında
08 Ağustos 2020 Cumartesi 08:51
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Ekinözümüzün önde gelen sözü dinlenen her zaman toplum adına hayırlı işler yapmış ulu çınarımız kıymetli büyüğümüz osman dayıma yüce ALLAH'TAN RAHMET yakınlarına başsağlığı dilerim..Kabrin nur mekanın cennet olsun inşAllah güzel yürekli insan topraklar incitmesin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Merhuma Cenabı Allah tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim mekânı cennet olsun
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun