Orhan Kapan 52 yaşında

Evcihüyük mahallesinden merhum Resul ve Hanım Kapan’ın oğlu, Mehmet Kapan’ın yeğeni, Ümmügülsüm Yılmaz'ın abisi, Said, Mustafa, Özer, Fatih, Filiz, Asya, Suzan ve Nermin kardeşlerin babası, Abdullah Yılmaz'ın kayını, Hanifi ve Nedim Yılmaz'ın dayısı, Orhan Kapan, vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazından sonra Evcihüyük mahallesinde defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Evcihüyük mahallesinde kendi hanesinde okunacaktık.
Taziye için telefonlar: 0 553 468 28 50 oğlu Said Kapan, 0 545 323 11 00 Hanifi Yılmaz.
Merhum Orhan Kapan efendiye cenabı Allahtan rahmet kederli ailesine sevenlerine tüm eş dost ve hısım akrabalarına baş sağlığı dilerim Mekanı cennet olsun.