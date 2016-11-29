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Orhan Kapan 52 yaşında

Evcihüyük mahallesinden merhum Resul ve Hanım Kapan’ın oğlu

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Orhan Kapan 52 yaşında

Evcihüyük mahallesinden merhum Resul ve Hanım Kapan’ın oğlu, Mehmet Kapan’ın yeğeni, Ümmügülsüm Yılmaz'ın abisi, Said, Mustafa, Özer, Fatih, Filiz, Asya, Suzan ve Nermin kardeşlerin babası, Abdullah Yılmaz'ın kayını, Hanifi ve Nedim Yılmaz'ın dayısı, Orhan Kapan, vefat etmiştir.

Cenazesi öğle namazından sonra Evcihüyük mahallesinde defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Evcihüyük mahallesinde kendi hanesinde okunacaktık.

Taziye için telefonlar: 0 553 468 28 50 oğlu Said Kapan, 0 545 323 11 00 Hanifi Yılmaz.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 3 hafta önce

Merhum Orhan Kapan efendiye cenabı Allahtan rahmet kederli ailesine sevenlerine tüm eş dost ve hısım akrabalarına baş sağlığı dilerim Mekanı cennet olsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 3 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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Sait anteplioglu 3 hafta önce

Rabbum rahmet eylesin

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Hasan topal 3 hafta önce

Merhuma Allah'dan rahmet ailesi ve Yakınlarına baş sağlığı ve sabır dilerim

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sedat durna 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar versin rabbim

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KÂZIM. ÇAKMAK DEĞERLİ KARDEŞİMİZ. ORHAN KAPAN 3 hafta önce

DEĞERLİ KARDEŞİM ORHAN KAPAN HAKKIN RAHMETİ NE KAVUŞTUĞU NU ÜZÜLEREK
GÖRÜP İŞİT TİĞİMDE ÇOK ÜZÜLDÜM ALLAH RAHMET. EYLESİN MEKANI CENNETİ
ALA OLSUN ve CENABU HAK BÜTÜN A İ LE YE SABIRLAR VERSİN ve BÜTÜN
A İ LE NİN BAŞI SAĞ OLSUN

CENABU ALLAHIM RAHMET EYLESİN
BİZDEN ÖNCE GÖÇÜP GİDEN CANLARA
GÜZEL PEYGAMBER E SELAM SÖYLESİN
ORHAN DAN ÖNCEKİ TÜM İNSANLARA

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ELBİSTAN DİZEL 2 hafta önce

Çok değerli büyüğümüz Orhan amca baba adam ALLAH mekanını cennet eylesin rabbim günahlarını affetsin Nur içinde uyu

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