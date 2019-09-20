Aslen Ağlıca mahallesinden olup Kızılcaoba Mahallesinde ikamet eden merhum Kitizli Mustafa Gül’ün oğlu, Dilek Gül’ün eşi, Uzman Çavuş Okan, Mustafa ve Gönül kardeşlerin babaları, emekli öğretmen Yusuf Gözükara ve Recep Gözükara’nın yeğeni, Orhan Gül vefat etmiştir.
Cenazesi 21 Eylül 2019 Cumartesi günü öğle namazına müteakiben Hocazade Camii’nden alınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi Pınarbaşı Caddesi A101 market karşısında okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 544 589 46 25 ağabeyi Osman,
0 506 298 64 74 dayısı Recep Gözükara.