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Orhan Duyar 54 yaşında,

Orhan Duyar 54 yaşında,
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Hasankendi mahallesinden merhum Halil ve Nadire Duyar ailesinin oğlu, Diş hastanesi eski Md. ilçe Sağlık personeli Bayram Duyar, İlhan, Erol,Burhan, Zeliha ve Zeynep kardeşlerin kardeşi, Hakan, Halil ve Ayhan kardeşlerin babası, Şeker Fabrikası eski personeli Orhan Duyar 19 Ocak 2021 Salı günü kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi ikamet ettiği Denizli de defnedilecektir. 

Taziye için telefonlar :

0 546 873 46 46 abisi Bayram Duyar 

0 545 493 45 54 kardeşi İlhan

0 539 608 01 10 oğlu Hakan

0 552 690 07 84 oğlu Halil

0 538 023 49 49 abisi Erol


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Orhan Duyar 54 Yaşında
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Ali Akarsu Istanbul 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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lokantacı kadir akdaş ankara 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.bayram duyar abim nezdinde duyar ailesine ve sevenlerine sabır ve başsaglıgı dilerim

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Hamdi olgun 2 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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İrfan YILMAZ- İstanbul 2 saat önce

Merhuma ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun ailesine ALLAH sabır versin

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mehmet erşahin 1 saat önce

Allah rahmet eylesin sevenlerinin başı sağolsun.

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Hacı Bekir CENGİZLER 1 saat önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Hikmet TÜRKMEN/ ANKARA 1 saat önce

Allah rahmet etsin. Yakınları ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.

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