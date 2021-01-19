Orhan Duyar 54 yaşında,

Hasankendi mahallesinden merhum Halil ve Nadire Duyar ailesinin oğlu, Diş hastanesi eski Md. ilçe Sağlık personeli Bayram Duyar, İlhan, Erol,Burhan, Zeliha ve Zeynep kardeşlerin kardeşi, Hakan, Halil ve Ayhan kardeşlerin babası, Şeker Fabrikası eski personeli Orhan Duyar 19 Ocak 2021 Salı günü kalp krizi sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi ikamet ettiği Denizli de defnedilecektir.
Taziye için telefonlar :
0 546 873 46 46 abisi Bayram Duyar
0 545 493 45 54 kardeşi İlhan
0 539 608 01 10 oğlu Hakan
0 552 690 07 84 oğlu Halil
0 538 023 49 49 abisi Erol
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim