Onur Yay 27 yaşında

Aslen Elbistan’a bağlı Alembey Mahallesi Yakuplar kabilesinden İlyas ve Nuriye Yay’ın oğlu, Selçuk Öztunç’un damadı, Fadime Yay’ın eşi, banka emeklisi Yakup, adliyeden emekli Saim ve Faruk Yay’ın yeğeni, Hadi, Taner, Emre ve polis memuru Mehmet Yay’ın kardeşi Onur Yay, geçirdiği elim trafik kazası sonucu 27 yaşında vefat etmiştir. Cenaze namazı öğle namazına müteakip Hocazade Cami’inde kılınacaktır. Cenazesi, Alembey Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Alembey Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0546 206 7140 babası İlyas Yay
0553 716 3017 kardeşi Taner Yay
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun