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Onur Yay 27 yaşında

Onur Yay 27 yaşında

Onur Yay 27 yaşında

Aslen Elbistan’a bağlı Alembey Mahallesi Yakuplar kabilesinden İlyas ve Nuriye Yay’ın oğlu, Selçuk Öztunç’un damadı, Fadime Yay’ın eşi, banka emeklisi Yakup, adliyeden emekli Saim ve Faruk Yay’ın yeğeni, Hadi, Taner, Emre ve polis memuru Mehmet Yay’ın kardeşi Onur Yay, geçirdiği elim trafik kazası sonucu 27 yaşında vefat etmiştir. Cenaze namazı öğle namazına müteakip Hocazade Cami’inde kılınacaktır. Cenazesi, Alembey Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Alembey Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar: 

0546 206 7140 babası İlyas Yay

0553 716 3017 kardeşi Taner Yay

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Levent Cetin 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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... 3 hafta önce

Onur abim. Mekanın cennet olsun. İlyas dayımın Nuriye yengeme baş sağlığı dilerim.

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Vatandaş 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin cok uzucu Allah esine ve kalanlarina sabirlar versin basiniz sagolsun

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İhsan Çankal 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşAllah. Ailesine sabır diliyorum. Başınız sağ olsun.

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SEMİH SEZER. İSTANBUL 3 hafta önce

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET,YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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HABİB IRK 3 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet peygamber efendimize komşu eylesin ailesinin başı sagolsun.

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Yılmaz Kalkan 3 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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.. 3 hafta önce

MEKANIN CENNET OLSUN KARDEŞİM...

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