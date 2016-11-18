Önder Ünal 45 yaşında:

Kur’anı; Güneşli mahallesi, 2 No.lu Sağlık Ocağı arkasında eniştesi Nedim Kömür’ün evinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar
Kardeşi İsmet Ünal: 0530 827 57 65
Eniştesi Ali Erbilen: 0544 813 13 46
18 Kasım 2016 Cuma 19:25
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Kur’anı; Güneşli mahallesi, 2 No.lu Sağlık Ocağı arkasında eniştesi Nedim Kömür’ün evinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar
Kardeşi İsmet Ünal: 0530 827 57 65
Eniştesi Ali Erbilen: 0544 813 13 46
ALLAH rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Rabbim rahmet eylesin
MERHUM ÖNDER ÜNAL BEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM MEKANI CENNET OLSUN
Önder mekanin cennet olsun Allah rahmet eylesin
önder bu yalan dünyada çektiklerin gerçek dünyada güzelliklere dönüşecektir inşAllah mekanın cennettir inşAllah halil emmim kızlarına ve oğullarına baş sağlığı diliyorum Allah rahmet eylesin