Önder Ünal 45 yaşında:

Karahüyük mahallesinden merhum Halil ve merhume Zeliha Ünal ailesinin oğlu, Saile Kömür, Fadime Erbilen, Adile Kıraç ve Aysel Sönmez ile İsmet ve Salih Ünal kardeşlerin kardeşi, Nedim Kömür ve Ali Erbilen bacanakların kaynı Önder Ünal 18 Kasım 2016 günü, tedavi görmekte olduğu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde vefat etmiştir.

Kur’anı; Güneşli mahallesi, 2 No.lu Sağlık Ocağı arkasında eniştesi Nedim Kömür’ün evinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar

Kardeşi İsmet Ünal: 0530 827 57 65

Eniştesi Ali Erbilen: 0544 813 13 46