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Önder Ünal 45 yaşında:

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Önder Ünal 45 yaşında:
 Karahüyük mahallesinden merhum Halil ve merhume Zeliha Ünal ailesinin oğlu, Saile Kömür, Fadime Erbilen, Adile Kıraç ve Aysel Sönmez ile İsmet ve Salih Ünal kardeşlerin kardeşi, Nedim Kömür ve Ali Erbilen bacanakların kaynı Önder Ünal 18 Kasım 2016 günü, tedavi görmekte olduğu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde vefat etmiştir.

Kur’anı; Güneşli mahallesi, 2 No.lu Sağlık Ocağı arkasında eniştesi Nedim Kömür’ün evinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar

Kardeşi İsmet Ünal: 0530 827 57 65

Eniştesi Ali Erbilen: 0544 813 13 46

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fikret ünal 1 ay önce

önder bu yalan dünyada çektiklerin gerçek dünyada güzelliklere dönüşecektir inşAllah mekanın cennettir inşAllah halil emmim kızlarına ve oğullarına baş sağlığı diliyorum Allah rahmet eylesin

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mevlüt akın 1 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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Eminçifliklimuğla 1 ay önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun

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Hikmet Bodovoğlu 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum.

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ERKAN EKİCİ 1 ay önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Sait anteplioglu 1 ay önce

Rabbim rahmet eylesin

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 ay önce

MERHUM ÖNDER ÜNAL BEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM MEKANI CENNET OLSUN

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Ünal ünal 1 ay önce

Önder mekanin cennet olsun Allah rahmet eylesin

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