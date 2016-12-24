Ömer Tüten 59 yaşında

Afşin ilçesinden olup Kahramanmaraş’ta ikamet etmiş olan merhum Mehmet ve Elif Tüten ailesinin oğlu, Ali, Mekselina, İbrahim, Cemal, Büyükşehir Belediyesi’nde Zabıta Komiseri Celal, Cihan, Pervin ve Güngör Tüten kardeşlerin kardeşi, Meryem ve merhum Aytaç Tüten kardeşlerin babası, Ömer Tüten, 2 yıl önce yakalandığı karaciğer yetmezliğine yenik düşerek 22 Aralık 2016 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i; Kahramanmaraş Gazi Paşa mahallesinde, kendi hanesinde okunmuştur.

Taziye için telefonlar:

0 534 495 38 54 kardeşi Celal Tüten,

0 542 743 60 79 yeğeni Şule Tüten.