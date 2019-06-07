Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ömer Sağlam 46 yaşında

Ömer Sağlam 46 yaşında

Ömer Sağlam 46 yaşında
Darende Karaoğuz  (Şabik) mahallesinden Ahmet ve Ayşe Sağlam ailesinin oğlu, Osman Oflan'ın damadı,  Ali, Mustafa, Mehmet, Ayşe, Hatice ve Zeliha Sağlam kardeşlerin kardeşi,  Hüseyin ve Halime Sağlam kardeşlerin babası, eski Muhtar Ömer Sağlam ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir. 
Cenazesi 7 Haziran 2019 cuma namazına müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir 
Kuran-ıKerimi Karaoğuz  (Şabik) mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır. 
Taziye için telefonlar 
0 539 570 30 13 oğlu Hüseyin 
0 536 961 94 38 Kardeşi Ali 

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sait anteplioglu 14 saat önce

Allah rshmwt eylesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hacı Durdu CEHİZ 13 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin önat 13 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Çetin Saykın Almanya 11 saat önce

Allah rahmet eylesin,mekănı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner119