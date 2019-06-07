Ömer Sağlam 46 yaşında

Darende Karaoğuz (Şabik) mahallesinden Ahmet ve Ayşe Sağlam ailesinin oğlu, Osman Oflan'ın damadı, Ali, Mustafa, Mehmet, Ayşe, Hatice ve Zeliha Sağlam kardeşlerin kardeşi, Hüseyin ve Halime Sağlam kardeşlerin babası, eski Muhtar Ömer Sağlam ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi 7 Haziran 2019 cuma namazına müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir
Kuran-ıKerimi Karaoğuz (Şabik) mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
0 539 570 30 13 oğlu Hüseyin
0 536 961 94 38 Kardeşi Ali
Allah rshmwt eylesin