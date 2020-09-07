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Ömer Osman Yılmaz

Ömer Osman Yılmaz
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Evcihüyük Mahallesi’nden Osman Yılmaz’ın oğlu, Mustafa Kapan’ın damadı, Mehmet, Hüseyin, Hatice ve Emine kardeşlerin kardeşi, Zeynal, Kamil, Ziya, Rahmi, Ersin, Hanzey, Fadime, Emine ve Döndü Yılmaz kardeşlerin babası, Evcihüyük Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz’ın amcaoğlu Ömer Osman Yılmaz vefat etmiştir. Cenazesi 7 Eylül Pazartesi günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Evcihüyük Mahallesi’nde okunmaktadır.


Taziye için telefonlar:
0542 452 6246 oğlu Zeynal
0530 155 7976 oğlu Kamil
0552 510 6603 oğlu Ziya
0542 725 8892 amcaoğlu Mustafa Yılmaz.


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Ömer Osman Yılmaz
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Ahmet Sungur 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yattigi yerler nur olsun tüm yakinlarinin başi sag olsun

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