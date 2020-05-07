Ömer Osman Öğüt 50 yaşında,

Evcihüyük mahallesinden Omolar kabilesinden Yusuf ve Döndü Öğüt ailesinin oğlu, Asarcık'tan Ali Dalyan'ın damadı, eski Muhtar Ömer Öğüt, Osman, Hasan, Alpaslan, Fadime, Emine, Ayşe, Medine ve Zeliha Öğüt kardeşlerin kardeşi, Hemşire Eda, Avukat Seda ve Sakarya Ün. öğrencisi Selim Öğüt kardeşlerin babası Hasan, Hamit, Recep, Ali ve Küçük Ali Yıldırım'ın amcaoğlu, Omo namı ile anılan Ömer Osman Öğüt, ikamet ettiği İstanbul'da, 1 yıl önce yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir.

Cenazesi 08 Mayıs 2020 Cuma günü öğle namazına müteakip Evcihüyük'te namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 532 766 23 18 abisi Ömer Öğüt

0 544 809 92 32 abisi Ramazan Öğüt

0 544 868 20 47 amcaoğlu Hasan

0 532 780 07 92 kardeşi Hasan Öğüt