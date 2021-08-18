Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan’ın doğuya açılan kapısına 600 milyon liralık duble yol yatırımı
Elbistan’ın doğuya açılan kapısına 600...
Elbistan’a bağlı 16 mahallede kadastro güncelleme çalışması yapılacak
Elbistan’a bağlı 16 mahallede kadastro...
Elbistanlı çiftçiden hiç tanımadığı hastayı hayata bağlayan bağış
Elbistanlı çiftçiden hiç tanımadığı hastayı...
Elbistan kırmızıya boyanıyor!
Elbistan kırmızıya boyanıyor!
Kaymakam Demir: “Özel öğrencilerimiz yeni eğitim yuvalarına kavuşacak”
Kaymakam Demir: “Özel öğrencilerimiz yeni...
banner191
banner162

Ömer Ölker 58 yaşında

Ömer Ölker 58 yaşında
banner167

Ömer Ölker 58 yaşında

Büyükyapalak Mahallesinden Muhammed ve merhume Hatice Ölker in oğlu, Münife Ölker'in eşi, Ayşe Şahin, Selma Bölükbaşı, Mehmet, Zeyid ve  Hamit Ölker kardeşlerin babaları, Sait Bölükbaşı ve Ferhat Şahin'in kayınbabası, Osman, Hacı ve Bilal Ölker ile Behiye Elmas, Cemile Gül, Emine Kabak, Gülcan Köroğlu, Hacer Ölker, Nuray Bölükbaşı ve Aynur Bölükbaşı kardeşlerin kardeşi, Nezir Elmas, merhum Rüstem Gül, Dursun Kabak, Ramazan Köroğlu, H. Mustafa Bölükbaşı, Ömer Bölükbaşı ve Fatih Ölker  bacanakların kayınbiraderi, Hacı, İhsan, Ahmet, İsmail ve Burhan Buğday'ın enişteleri Ömer Ölker vefat etmiştir.  Cenazesi 18 Ağustos  Çarşamba günü öğle namazına müteakip Büyükyapalak Mahallesinde defnedilecektir. Kuran-ı Kerim'i Battalgazi Mahallesi, Paşalık Caddesi Miraç Apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.      

Taziye için telefonlar:                   

0541 696 6646 abisi Osman Ölker 
0546 466 2846 oğlu Mehmet Ölker

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Ömer Ölker 58 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ali Akarsu İstanbul 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sait anteplioglu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet Özkan.İst 3 saat önce

Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.Tüm aile ve yakınların Başı sağolsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 3 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
DERVİŞ DOĞAN 1 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Niyazi CERİTLİ 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatansever 1 saat önce

Allah rahmet eylesin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Talat ŞAHİN 1 saat önce

ALLAH CC rahmet eylesin tüm yakınlarına başsağlığı dilerim.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar