Ömer Ölker 58 yaşında

Büyükyapalak Mahallesinden Muhammed ve merhume Hatice Ölker in oğlu, Münife Ölker'in eşi, Ayşe Şahin, Selma Bölükbaşı, Mehmet, Zeyid ve Hamit Ölker kardeşlerin babaları, Sait Bölükbaşı ve Ferhat Şahin'in kayınbabası, Osman, Hacı ve Bilal Ölker ile Behiye Elmas, Cemile Gül, Emine Kabak, Gülcan Köroğlu, Hacer Ölker, Nuray Bölükbaşı ve Aynur Bölükbaşı kardeşlerin kardeşi, Nezir Elmas, merhum Rüstem Gül, Dursun Kabak, Ramazan Köroğlu, H. Mustafa Bölükbaşı, Ömer Bölükbaşı ve Fatih Ölker bacanakların kayınbiraderi, Hacı, İhsan, Ahmet, İsmail ve Burhan Buğday'ın enişteleri Ömer Ölker vefat etmiştir. Cenazesi 18 Ağustos Çarşamba günü öğle namazına müteakip Büyükyapalak Mahallesinde defnedilecektir. Kuran-ı Kerim'i Battalgazi Mahallesi, Paşalık Caddesi Miraç Apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0541 696 6646 abisi Osman Ölker

0546 466 2846 oğlu Mehmet Ölker