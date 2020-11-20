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Ömer Koç 74 yaşında

Ömer Koç 74 yaşında
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Demircilik Mahallesi’nden İlyas ve Elif Koç ailesinin oğlu, öğretmen Vehbi, Sevgi, Fikret ve Kamil Koç kardeşlerin babaları Ömer Koç İzmir’de vefat etmiştir. Cenazesi, 21 Kasım Cumartesi günü 13.00-14.00 saatleri arasında Demircilik Mahallesi’nde mahalle mezarlığına defnedilecektir.


Taziye için telefon: 0505 314 8431 oğlu Vehbi


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Ömer Koç 74 Yaşında
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