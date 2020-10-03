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Ömer Kıral 68 yaşında

Ömer Kıral 68 yaşında
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Köprübaşı mahallesinden Hacı Mustafa ve Bedriye Kıral ailesinin oğlu, Mehmet  ve Gülkız Yaman ailesinin damadı, merhum Feyzi Kıral ve Fethi Kıral'ın kardeşi,  Müzeyyen Kıral'ın eşi, Narin ve Gül kardeşlerin babası, Ali Yaman, Mustafa, Mükremin, Cengiz ve Ahmet Yaman merhum Hasan Hüseyin  Yaman ile ,Ayşe Güneş kardeşlerin eniştesi Ömer Kıral İsviçre'nin Winterthur şehrinde 22 Eylül 2020 Salı günü vefat etmiştir.
Cenazesi 29 Eylül 2020 günü İsviçre'de defnedilmiştir.
Taziye için telefon : 
0 546 416 26 54 kaynı Ali Yaman


Yerel Manşetler
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