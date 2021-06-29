Ömer Kılınç 49 yaşında
Alemdar Mahallesi’nden Cuma Kılınç’ın oğlu; Mesut Kılınç, Nimet Polat, Neslihan Erdoğan ve adliye yazı işleri müdürü Hilal Köşker’in kardeşi; şeker fabrikasından emekli Mustafa Polat, KASKİ Ebistan Müdürü İlker Köşker ve Ercan Erdoğan bacanakların kayınbiraderi; Zekeriya Kılınç’ın yeğeni Ömer Kılınç vefat etmiştir. Cenazesi, 28 Haziran pazartesi günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi Seç Market yanındaki hanelerinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0544 272 6151 babası Cuma
0535 205 1619 kardeşi Mesut