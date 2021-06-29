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Ömer Kılınç 49 yaşında

Ömer Kılınç 49 yaşında
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Ömer Kılınç 49 yaşında

Alemdar Mahallesi’nden Cuma Kılınç’ın oğlu; Mesut Kılınç, Nimet Polat, Neslihan Erdoğan ve adliye yazı işleri müdürü Hilal Köşker’in kardeşi; şeker fabrikasından emekli Mustafa Polat, KASKİ Ebistan Müdürü İlker Köşker ve Ercan Erdoğan bacanakların kayınbiraderi; Zekeriya Kılınç’ın yeğeni Ömer Kılınç vefat etmiştir. Cenazesi, 28 Haziran pazartesi günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi Seç Market yanındaki hanelerinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0544 272 6151 babası Cuma

0535 205 1619 kardeşi Mesut

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Ömer Kılınç 49 Yaşında
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