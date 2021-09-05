Ömer Kebeli 78 yaşında,
Ekinözü Sosyallı mahallesinden Hasan ve Fatma Kebeli ailesinin oğlu, Şeyhmuz, Sıtkı, Nabi, Süleyman ve Mehmet Kebeli kardeşlerin babası, Mustafa, Mehmet, Ramazan ve Eşe Kebeli'nin kardeşi, Anişe Kebeli'nin eşi, Ömer Kebeli vefat etmiştir.
Cenazesi 5 Eylül 2021 pazar günü öğle namazından sonra Kebeli'de aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
0 541 605 68 17 oğlu Nabi Kebeli
0 542 770 72 12 oğlu Süleyman Kebeli