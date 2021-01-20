Ömer Güven (Omar edelerin Omar)
Maraba mahallesinden Omar Edeler kabilesinden merhum Hacı ve merhume Hürü Güven’in oğlu, merhum Ali, merhum Yüksel Güven, Hapa Tunçaslan, Döndü Tapancı kardeşlerin kardeşi, Yıldırımlar ve Kölo Abdilla olarak anılan merhum Abdullah ve Yeter Yıldırım’ın damadı, Raziye (Iraz) Güven’in eşi, Cebrail, Mikail, Hülya Sarıçiçek, Leyla Öztürk, Aliye, Derya güven kardeşlerin babaları, Hacı(Erdal), Mustafa(Mıstık), Mehmet(Çörü), Yunus, Yemliha, Gazi, Halil, Salih, Ahmet Güven’in amacaları, Hüseyin, Mustafa (Mıstılı), Rıdvan (Üccen) Tunçaslan, Taki, Nagi, Murat Tapancı’nın dayısı Ömer Güven (Omar Edelerin Omar) 19 Ocak 2021 salı günü kalp krizi sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi 20 Ocak 2021 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Maraba merkez camiinde namazı kılınarak Maraba köy mezarlığına defnedilecektir.
Taziye Telefonlar:
Cebrail Güven oğlu 0546 639 54 76
Mikail Güven oğlu 0544 445 52 68
Hacı Güven yegeni 0541 573 87 03
Yunus Güven yegeni 0544 509 69 45