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Ömer Güven 68 yaşında

Ömer Güven 68 yaşında

Ömer Güven (Omar edelerin Omar)

Çatova mahallesinden Omar Edeler kabilesinden merhum Hacı ve merhume Hürü Güven’in oğlu, merhum Ali, merhum Yüksel Güven, Hapa Tunçaslan, Döndü Tapancı kardeşlerin kardeşi, Yıldırımlar ve Kölo Abdilla olarak anılan merhum Abdullah ve Yeter Yıldırım’ın damadı, Raziye (Iraz) Güven’in eşi, Cebrail, Mikail, Hülya Sarıçiçek, Leyla Öztürk, Aliye, Derya güven kardeşlerin babaları, Hacı(Erdal), Mustafa(Mıstık), Mehmet(Çörü), Yunus, Yemliha, Gazi, Halil, Salih, Ahmet Güven’in amacaları, Hüseyin, Mustafa (Mıstılı), Rıdvan (Üccen) Tunçaslan, Taki, Nagi, Murat Tapancı’nın dayısı Ömer Güven (Omar Edelerin Omar) 19 Ocak 2021 salı günü kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi 20 Ocak 2021 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Çatova merkez camiinde namazı kılınarak Çatova köy mezarlığına defnedilecektir.

Taziye Telefonlar:

Cebrail Güven oğlu 0546 639 54 76

Mikail Güven oğlu 0544 445 52 68

Hacı Güven yegeni 0541 573 87 03

Yunus Güven yegeni 0544 509 69 45


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Ömer Güven 68 Yaşında
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Nuri soysal 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nur içinde yatsın başınız sağolsun

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Adem Kancı 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Ahmet Sungur 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm yakinlarinin başi sag olsun nur lar içinde yatsın

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Nusret Yıldırım ist 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim

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İlhan COLAK 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Çetin Saykın Almanya 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Hacı Balkan 6 saat önce

Allah rahmet eylesin

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YAŞAR ÖRNEK 6 saat önce

Merhum Ömer kardeşimize Allahtan rahmet tüm yakınlarına sabırlar dilerim

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