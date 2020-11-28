Ömer Gül 90 yaşında,
28 Kasım 2020 Cumartesi 11:19
Esentepe Kur'an Kursu eski hocası Emin, AEL'den emekli İsmail, Hasan, Mehmet ve Murat Gül ile, Saliha, Behice ve Rahime kardeşlerin babası, Adem Doğan, Fikret Coşkun ve İsrafil Berut'un kayınpederi, Ömer Gül 28 Kasım 2020 Cumartesi günü vefat etmiştir.
Cenazesi Afşin Esence mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar :
0 533 556 86 83 oğlu İsmail
0 530 563 59 07 oğlu Emin Gül
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Musa yıldırım 5 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Cuma Ozdemir (Sırbistan) 5 saat önce
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun
Niyazi CERİTLİ 4 saat önce
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim
YAŞAR ÖRNEK 3 saat önce
Allah rahmet eylesin tüm sevenlerinin ve yakınlarının başı sagolsun
Çetin Saykın Almanya 3 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
Ahmet.gül.çogulhanlı 2 saat önce
Allah.rahmet.eylesin.inşaAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim