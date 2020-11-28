Ömer Gül 90 yaşında,

Esentepe Kur'an Kursu eski hocası Emin, AEL'den emekli İsmail, Hasan, Mehmet ve Murat Gül ile, Saliha, Behice ve Rahime kardeşlerin babası, Adem Doğan, Fikret Coşkun ve İsrafil Berut'un kayınpederi, Ömer Gül 28 Kasım 2020 Cumartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi Afşin Esence mahallesi mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar :

0 533 556 86 83 oğlu İsmail