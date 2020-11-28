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Ömer Gül 90 yaşında,

Ömer Gül 90 yaşında,
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Esentepe Kur'an Kursu eski hocası Emin, AEL'den emekli İsmail, Hasan, Mehmet ve Murat Gül ile, Saliha, Behice ve Rahime kardeşlerin babası, Adem Doğan, Fikret Coşkun ve İsrafil Berut'un kayınpederi, Ömer Gül 28 Kasım 2020 Cumartesi günü vefat etmiştir.
Cenazesi Afşin Esence mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar :
0 533 556 86 83 oğlu İsmail
0 530 563 59 07 oğlu Emin Gül

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Gül 90 Yaşında
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Etem KUL 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim

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Musa yıldırım 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Cuma Ozdemir (Sırbistan) 5 saat önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun

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Niyazi CERİTLİ 4 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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YAŞAR ÖRNEK 3 saat önce

Allah rahmet eylesin tüm sevenlerinin ve yakınlarının başı sagolsun

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Çetin Saykın Almanya 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Ahmet.gül.çogulhanlı 2 saat önce

Allah.rahmet.eylesin.inşaAllah

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