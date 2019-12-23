Ömer Faruk Ölker 49 yaşında,

Gökçek mahallesinden Ali ve Münire Ölker ailesinin oğlu, H.Mustafa Karpuzoğlu'nun damadı, Sultan Ölker'in eşi, merhum Keriman, Öğretmen Muzaffer, Mekser, Esvet, Ubeydullah, Adiye, Hatice, Hasibe, Latife, Zekiye Ölker ile Hacı Mustafamerhum Ahmet ve Mehmet Karpuzoğlu'nun yeğeni, Fatih, Vahap ve Sıttık Nahide, Bediha, Rabia ve Hatice Ölker'in abisi,Hüseyin Yılmış, Ramiz Özcan, Fatih Yavaş ve Yakup Pekcan'ın kaynı, Orhun, Feyza ve Munire Naz kardeşlerin babası, Devlet Hastanesi Röntgen Teknisyeni Ömer Faruk Ölker, ani bir tansiyon yükselmesi sonucu tedavi görmekte olduğu hastane'de vefat etmiştir.

Cenazesi 23 Aralık 2019 Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Hocazade Camiinde kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Alagöz'ler Petrol arkasında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 542 390 77 01 amcası Übeydullah

0 505 352 01 92 amcası Muzaffer

0 546 254 15 58 kardeşi Fatih

0 544 553 29 90 kardeşi Vahap

0 544 415 50 06 kardeşi Sıttık

0 544 644 26 07 oğlu Ömer Orhun