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Ömer Çivi

Ömer Çivi

Ömer Çivi
Çiçek mahallesinden olup Cumalar kabilesinden, emekli cezaevi personeli, Tki den emekli Alirıza Çivi'nin kardeşi, sanayii esnaflarından Hasan Kama'nın eniştesi, Halkbankası müdürlerinden Kemal Aslan'ın kayınpederi, Mustafa, Turaç, Aytaç, Ayşe,Pakize,Sevilay,Hilal ve Dudu kardeşlerin babaları Ömer Çivi vefat etmiştir. Cenazesi 15.11.2019 Cuma namazını müteakip Çiçek mahallesi mezarlığına defnedilmiştir. Kuranı Kerimi Çiçek mahallesi kendi hanesinde okunmaktadır. OğluMustafa Çivi : 0535 541 32 90Aytaç Çivi : 0 535 679 47 61Turaç Çivi: 0 543 849 34 26

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