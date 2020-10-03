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Ömer Çay 92 yaşında

Ömer Çay 92 yaşında
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Söğütlü Mahallesinden merhum Yusuf Ve Havva Çay ailesinin oğlu, Merhume Zeynep Çay'ın eşi, öğretmen Mehmet Çay, merhum Abdi Çay, Merhume Elif Kurt ve Merhume Ayşe Taş'ın kardeşi, Aynur Çay, Gülsüm Tatar, Yasin Çay, Emine Gül, Sıtkı Çay, Hacer Kovan ve Fatih Çay kardeşlerin annesi, Şehit Polis Ali Çay, Ahmet Tatar, polis memuru Enver Gül ve Şevket Kovan bacanakların kayınbabası, Emniyet müdürü Alper Çay ve Devlet hastanesi personeli Abdullah Çay'ın dedesi Şair H.Ömer Çay ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.
Cenazesi 4Ekim 2020 Pazar günü cenaze namazı kılınarak Söğütlü Mahallesi Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar 
333 602 53 41 85 oğlu Yasin Çay
0536 700 27 28 oğlu Sıddık Çay 
0543 263 59 86 oğlu M.Fatih Çay

Yerel Manşetler
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