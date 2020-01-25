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Ömer Can 85 yaşında,

Ömer Can 85 yaşında,
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Afşin Kale mahallesinden Tahsildar Mehmet ve Fatma Can ailesinin oğlu, Çakır Hocası Durdu Efendi'nin damadı, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, Mehmet Can ve Osman Can kardeşlerin kardeşi, Abdullah, merhum Ali, Sevgi, Hatuncan, Fatma ve Hidayet Can kardeşlerin babası,  İhsan Sönmez, Muzaffer Yavşan, İbrahim Ethem Koçer ve Alirıza Güneş'in kayınpederi, Ömer Can 23 Ocak 2020 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Afşin İlçesi Kaymakamlık Lojmanı arkasında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar :

0 533 748 96 12 kardeşi B.Sıtkı Can 

0 539 799 92 82 oğlu Abdullah Can


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