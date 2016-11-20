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Ömer Bozevran 84 Yaşında,

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Ömer Bozevran 84 Yaşında,
 Çağlayancerit Heleteliler mahallesinden olup Elbistan ilçesi Kümbet mahallesinde ikamet eden Mehmet Bozevran'ın oğlu, Hacı Bozevran'ın damadı, Mustafa Bozevran, Elif ve  Fatma kardeşlerin abisi, esnaftan Cuma, Mehmet, Hacı, İspir, Nurye ve Fatma Bozevran kardeşlerin babası, Öğretmen Mehmet Bozevran'ın dedesi, Oruç, Mehmet Vırık ve Ahmet Höbere bacanakların kayınpederi, Ömer Bozevran 18 Kasım 2016 günü vefat etmiştir. 
Kuran-ı Kerimi; Kümbet Mahallesi Duraklı sokak kendi hanesinde okunmaktadır. 
Taziye için telefonlar.:
0 538 950 38 39 oğlu Cuma
0 543 374 33 19 torunu Mehmet Bozevran
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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 ay önce

MERHUM ÖMER BOZEVRAN AMCAYA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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Hacı Durdu CEHİZ 1 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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mevlüt akın 1 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN

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