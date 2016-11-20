Ömer Bozevran 84 Yaşında,

Çağlayancerit Heleteliler mahallesinden olup Elbistan ilçesi Kümbet mahallesinde ikamet eden Mehmet Bozevran'ın oğlu, Hacı Bozevran'ın damadı, Mustafa Bozevran, Elif ve Fatma kardeşlerin abisi, esnaftan Cuma, Mehmet, Hacı, İspir, Nurye ve Fatma Bozevran kardeşlerin babası, Öğretmen Mehmet Bozevran'ın dedesi, Oruç, Mehmet Vırık ve Ahmet Höbere bacanakların kayınpederi, Ömer Bozevran 18 Kasım 2016 günü vefat etmiştir.

Kuran-ı Kerimi; Kümbet Mahallesi Duraklı sokak kendi hanesinde okunmaktadır.