Arığlar kabilesinden merhum Mustafa ve merhume Medine Arığ ailesini oğlu, Mehmet, Münevver Yıldız kardeşlerin kardeşi, Mutlu, Ebru, Hülya, Tuba kardeşlerin babları, TKİ’den emekli Ömer Arığ vefat etmiştir. Cenazesi 08.05.2019 Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Ulu Camii’nden alınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mahallesi (Sekili) Armutlu Sokak kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon: 0 533 321 93 96 oğlu Mutlu Arığ.
Ömer Arığ 65 yaşında
Ömer Arığ 65 yaşında
08 Mayıs 2019 Çarşamba 11:13
Arığlar kabilesinden merhum Mustafa ve merhume Medine Arığ ailesini oğlu, Mehmet, Münevver Yıldız kardeşlerin kardeşi, Mutlu, Ebru, Hülya, Tuba kardeşlerin babları, TKİ’den emekli Ömer Arığ vefat etmiştir. Cenazesi 08.05.2019 Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Ulu Camii’nden alınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.
ALLAH RAHMET EYLESİN ..
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun
Merhum ömer kardeşime Allahdan rahmet eşine evlatlarına kardeşlerine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah
Merhum Ömer beye Allah’tan rahmet evlatlarına ve tüm yakınlarına başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin ailesinin ve sevenlerinin başı sagolsun mekanını cennennet eylesin
Ömer, ruhun şad mekanın cennet olsun. Allah rahmetiyle karşılasın seni. Gençliğimizde temiz kalpli arkadaşımız idin. Allah kalanlara sabırlar versin. İbrahim Gövcecik, Hollanda
ALLAH rahmet eylesin.