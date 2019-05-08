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Ömer Arığ 65 yaşında

Ömer Arığ 65 yaşında

Ömer Arığ 65 yaşında

Arığlar kabilesinden merhum Mustafa ve merhume Medine Arığ ailesini oğlu, Mehmet, Münevver Yıldız kardeşlerin kardeşi, Mutlu, Ebru, Hülya, Tuba kardeşlerin babları, TKİ’den emekli Ömer Arığ vefat etmiştir. Cenazesi 08.05.2019 Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Ulu Camii’nden alınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mahallesi (Sekili) Armutlu Sokak kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon: 0 533 321 93 96 oğlu Mutlu Arığ.

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Mevlüt ÇANAK 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin.

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BAHATTİN ERTEN 2 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN ..

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Ahmet kara 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun

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Hamza topsakal 2 hafta önce

Merhum ömer kardeşime Allahdan rahmet eşine evlatlarına kardeşlerine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

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Mehmet Sait sinan 2 hafta önce

Merhum Ömer beye Allah’tan rahmet evlatlarına ve tüm yakınlarına başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Doğan gedik 2 hafta önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Şükrü inan 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin ailesinin ve sevenlerinin başı sagolsun mekanını cennennet eylesin

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İbrahim Gövcecik 2 hafta önce

Ömer, ruhun şad mekanın cennet olsun. Allah rahmetiyle karşılasın seni. Gençliğimizde temiz kalpli arkadaşımız idin. Allah kalanlara sabırlar versin. İbrahim Gövcecik, Hollanda

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