Aslen Ekinözü Türkeli Mahallesinden olup Elbistan Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden merhum Gani ve Gülizar Kısaca’ın oğlu emekli vaiz Kerim Kısaca, merhum Haki Kısaca ve Kıral Camii İmam Hatibi Şaban Kısaca’nın kardeşleri Mehmet Yaman, Ramazan Yıldırım, Mikail Alkılınç, Cuma Yılmaz ve İbrahim Önat bacanakların kayınbiraderi emekli belediye personeli Ökkeş Kısaca vefat etmiştir. Cenazesi, 11 Ekim Cuma günü ikindi namazına müteakip Hocazade Cami’inde cenaze namazı kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Hocazade Camii yanında kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0553 166 0692 kardeşi Şaban.
Ökkeş Kısaca
Ökkeş Kısaca
11 Ekim 2019 Cuma 11:58
Aslen Ekinözü Türkeli Mahallesinden olup Elbistan Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden merhum Gani ve Gülizar Kısaca’ın oğlu emekli vaiz Kerim Kısaca, merhum Haki Kısaca ve Kıral Camii İmam Hatibi Şaban Kısaca’nın kardeşleri Mehmet Yaman, Ramazan Yıldırım, Mikail Alkılınç, Cuma Yılmaz ve İbrahim Önat bacanakların kayınbiraderi emekli belediye personeli Ökkeş Kısaca vefat etmiştir. Cenazesi, 11 Ekim Cuma günü ikindi namazına müteakip Hocazade Cami’inde cenaze namazı kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Hocazade Camii yanında kendi hanelerinde okunacaktır.
ALLAH RAHMET EYLESİN
Cenab-ı Hak Rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Kerim ve Şaban hocam nezdinde tüm yakınlarına başsağlığı ve metanet temenni ediyorum.Ruhu şad mekanı cennet olsun. İnşAllah
Rabbim rahmeti ile muamele etsin inşAllah. Nur içinde yatsın. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olur inşALLAH...