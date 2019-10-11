Aslen Ekinözü Türkeli Mahallesinden olup Elbistan Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden merhum Gani ve Gülizar Kısaca’ın oğlu emekli vaiz Kerim Kısaca, merhum Haki Kısaca ve Kıral Camii İmam Hatibi Şaban Kısaca’nın kardeşleri Mehmet Yaman, Ramazan Yıldırım, Mikail Alkılınç, Cuma Yılmaz ve İbrahim Önat bacanakların kayınbiraderi emekli belediye personeli Ökkeş Kısaca vefat etmiştir. Cenazesi, 11 Ekim Cuma günü ikindi namazına müteakip Hocazade Cami’inde cenaze namazı kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Hocazade Camii yanında kendi hanelerinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0553 166 0692 kardeşi Şaban.