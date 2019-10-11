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Ökkeş Kısaca

Ökkeş Kısaca

Ökkeş Kısaca

Aslen Ekinözü Türkeli Mahallesinden olup Elbistan Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden merhum Gani ve Gülizar Kısaca’ın oğlu emekli vaiz Kerim Kısaca, merhum Haki Kısaca ve Kıral Camii İmam Hatibi Şaban Kısaca’nın kardeşleri Mehmet Yaman, Ramazan Yıldırım, Mikail Alkılınç, Cuma Yılmaz ve İbrahim Önat bacanakların kayınbiraderi emekli belediye personeli Ökkeş Kısaca vefat etmiştir. Cenazesi, 11 Ekim Cuma günü ikindi namazına müteakip Hocazade Cami’inde cenaze namazı kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Hocazade Camii yanında kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
 0553 166 0692 kardeşi Şaban.

 


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Mehmet ağan İstanbul 3 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olur inşALLAH...

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derviş doğan 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN

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Fatih Görür 2 saat önce

Cenab-ı Hak Rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Kerim ve Şaban hocam nezdinde tüm yakınlarına başsağlığı ve metanet temenni ediyorum.Ruhu şad mekanı cennet olsun. İnşAllah

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HÜSEYİN ÖNAT 2 saat önce

Rabbim rahmeti ile muamele etsin inşAllah. Nur içinde yatsın. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun.

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Sait Anteplioğlu 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mehmet altuntop 2 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Ali Gözükara 1 saat önce

ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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